SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Genoa

Per la prima sfida casalinga in campionato la Lazio si prepara ad accogliere il Genoa di Alberto Gilardino: il fischio d’inizio è previsto domani alle ore 20.45. In totale le due squadre si sono affrontate già 133 volte in tutte le competizioni, con il seguente bilancio:

49 vittorie Lazio

36 pareggi

48 vittorie Genoa

IL GENOA – Il Grifone è una delle vittime preferite di mister Sarri. Il tecnico toscano, infatti, ha collezionato uno score positivo in tutte le sue esperienze: in totale sono arrivati 9 vittorie e 5 pareggi. Tuttavia, da neopromossa il Genoa ha intenzione di fare bene e riscattarsi dalla precedente sconfitta rimediata in casa contro la Fiorentina.

LA FORMAZIONE (3-5-2) –Martinez; Biraschi, De Winter, Dragusin; Hefti, Strootman, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.

LA STELLA – Giocatore chiave della rosa a disposizione del tecnico Gilardino è Mateo Retegui. Nella scorsa sfida contro la Fiorentina è andato a segno in una manciata di secondi. L’attaccante, arrivato nella sessione di calciomercato estiva, si candida già come protagonista in questo campionato.

IL PRECEDENTE – L’ultimo Lazio-Genoa è andato in scena il 17 dicembre 2021 (3 a 1). Il risultato è stato sbloccato al 36′ da Pedro su assist di Felipe Anderson e raddoppio a metà ripresa di Acerbi, di testa sul corner battuto da Luis Alberto. All’81’ Zaccagni aveva calaito il tris e nel finale Melegoni aveva accorciato su assist di Cambiaso.

