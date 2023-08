Cds | Sarri fa 100 e guida la riscossa della Lazio

Dopo la sconfitta di Lecce Maurizio Sarri deve rilanciarsi nel giorno della 100a partita alla guida della Lazio: 47 vittorie totali, di cui 40 su 77 arrivate in campionato. In attesa di Guendouzi per completare il suo centrocampo, Lotito potrebbe imporgli Bonucci nelle ultime ore. In attesa del ritrovamento della crescita di Kamada e della ripresa fisica di Rovella, come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri spera di modificare quanto successo a Lecce: la novità sarà Casale al posto di Patric, con Vecino che si gioca le sue chance nel ballottaggio con Kamada, ieri provato con le riserve. Da 37 partite i biancocelesti sono imbattuti all’Olimpico contro neopromosse, per un totale di 29 vittorie e 8 pareggi.

