CONFERENZA Gilardino: “Bravi contro una squadra forte, non potevamo solo difenderci. Sarri? Un maestro””

All’Olimpico Lazio-Genoa termina 1-0 a favore della squadra di Alberto Gilardino. L’allenatore in conferenza stampa ha analizzato il successo: “Abbiamo parlato e lavorato in questi giorni e stasera i ragazzi hanno avuto una razione da squadra forte: non è semplice venire in questo stadio e giocare contro questa squadra, ci siamo difesi e in alcuni momenti abbiamo anche giocato; dopo il gol ci sono stati altri momenti in cui potevamo fare male all’avversario.

Lo scorso anno ci ha premiato il lavoro quotidiano e in questa stagione abbiamo ripreso quella tipologia di lavoro; ci sono stati sprazzi importanti di calcio, non volevamo venire a Roma solo per difenderci, perché sarebbe stato difficile uscire da qui con un risultato positivo. Complimenti ai ragazzi. Non eravamo stupidi la scorsa settimana e non siamo fenomeni oggi, ma è un campionato livellato e dobbiamo lavorare. Importante la disponibilità che danno tutti; vogliamo migliorare e la disponibilità è importante nell’economia della squadra. Ringrazio i tifosi che erano in tanti anche stasera, abbiamo bisogno i loro: abbiamo 28mila abbonati, sappiamo che abbiamo grande responsabilità. L’importante è avere equilibrio equilibrio.

Gli episodi di stasera? Devo rivederli, ma c’è l’arbitro, c’é il Var, ci sono molte occasioni per analizzare ciò che accade.Parliamo della partita, abbiamo incontrato una squadra forte. Ora la Lazio viene da due sconfitte, ma lo scorso anno ha dimostrato il suo lavoro, mister Sarri è un maestro“.

