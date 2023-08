Dubbio in difesa per Sarri, Casale scalpita: i suoi numeri all’Olimpico

Questa sera alle 20.45 la Lazio farà il suo esordio all’Olimpico affrontando il Genoa di Alberto Gilardino: un’occasione per scacciare via le brutte sensazioni della sconfitta di Lecce, una gara che non è andata giù a Maurizio Sarri soprattutto per l’atteggiamento mostrato nel corso del secondo tempo. In una Lazio che lo scorso anno ha messo in campo la seconda miglior difesa della Serie A, con sole trenta reti concesse, i due gol incassati a Lecce non sono stati il miglior biglietto da visita possibile, e tra i cambiamenti che il tecnico toscano potrebbe mettere in atto, ci sono proprio dei ritocchi in fase difensiva. I due ballottaggi aperti per la sfida di questa sera, riguardano il testa tra Hysaj e Lazzari, e quello tra Patric e Casale, con lo spagnolo partito a sorpresa dal primo minuto nella trasferta del Via del Mare.

Prendendo spunto dal possibile ritorno di Casale dall’inizio, vediamo come dopo un inizio a rilento dettato dagli infortuni, il centrale ex Hellas abbia giocato dall’inizio solo una volta nelle prime nove stagionali. Il rendimento difensivo casalingo con lui in campo ha mostrato un miglioramento difficilmente auspicabile anche per i più ottimisti. A fronte dei 14 match totali giocati dall’inizio all’Olimpico, la Lazio ha portato a casa 8 vittorie e 5 pareggi, un percorso sporcato dall’unica sconfitta contro la Salernitana per 1-3. Tante le reti inviolate ottenute dagli uomini di Sarri, anche in match chiave come nel caso del successo con il Milan o nel derby di ritorno. Punto de fermo della stagione dello scorso anno, Casale si candida a rappresentare una garanzia anche per il suo secondo anno in biancoceleste, magari già a partire da questa sera.

