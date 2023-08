Il Secolo XIX | Genoa, la rivoluzione di Gilardino per sfidare il Comandante Sarri

Centesima. gara in panchina per Maurizio Sarri, che si aspetta una sezione importante davanti ai 40mila tifosi presenti,, dopo il brusco ko di Lecce all’esordio. Da quando allena nei massimi campionati il tecnico toscano vanta sette successi su nove esordi casalinghi, come avvenuto anche a Roma tra Spezia e Bologna nei suoi primi due anni a Roma. Per farlo si affiderà a Ciro Immobile, che dopo il gol all’esordio ritroverà il suo Genoa, con cui vanta un rendimento da quindici gol totali: è la sua vittima preferita tra le componenti dell’attuale Serie A. Come raccontato da Il Messaggero, proseguiranno nel frattempo i contatti per Guendouzi, che resta il principale obiettivo della Lazio, per cui però bisognerà fare uno sforzo in più. Da Formello si continua. parlare di un’offerta da 16+2, mentre dalla Francia si continua a rilanciare quella da 13+5. Bisognerà fare in fretta, considerando l’interesse di un club di Premier League per il centrocampista francese.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: