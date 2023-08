Il Tempo | Domani riapre la campagna abbonamenti

Come riportato da Il Tempo, domani dalle 16.00 sarà il girono della riapertura della campagna abbonamenti biancoceleste, per cui ci sarà la possibilità di sottoscrivere tessere fino alle 19.00 di mercoledì 13 settembre. Con i trecento posti in più di Curva Nord, verrà sicuramente centrato il record dell’era Lotito di circa 28mila. Tuttavia il vero traguardo sarebbe quello di sfondare il muro dei 30mila, mentre stasera all’Olimpico i tifosi biancocelesti saranno 40mila per la sfida al Genoa di Alberto Gilardino. Ad influenzare il dato negativamente i prezzi scelti dalla società per incentivare nuovi abbonamenti: inevitabilmente in questa stagione converrà abbonarsi per evitare un esborso non indifferente. Ad oggi Curva nord e Distinti Nord sono esauriti, bene invece Tribuna Tevere e Distinti est.

