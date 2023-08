Il Tempo | Passi avanti per Guendouzi: offerti 18 milioni al Marsiglia

Come riportato da Il Tempo, per l’acquisto del francese il nodo restano i bonus, ma a Formello prosegue l’ottimismo per la conclusione dell’affare. L’accordo è stato trovato sui diciotto milioni di euro, con la fumata bianca attesa già per le prossime ore, e la stesura dei contratti rinviata anche a causa del match di ieri tra Marsiglia e Brest. Il francese ha già salutato i compagni, e iri ha giocato i minuti finali del match anche per salutare il Velodrome e, con ogni probabilità, i suoi ex tifosi. Nel frattempo Bonucci sembra non intenzionato a passare Bundesliga, e per la Lazio questa rimane una pista tutt’altro che da scartare.

