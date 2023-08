La Repubblica | Vittoria e Guendouzi. Sarri cerca due scosse per le 100 panchine

Come riportato da La Repubblica, i tifosi biancocelesti attendono Guendouzi, in attesa del match con il Genoa che già è una gara da vincere a tutti i costi. Previsto all’Olimpico l’omaggio a Vincenzo D’Amico, mentre domani ci sarà la riapertura della campagna abbonamenti, con l’obiettivo di toccare quota 30mila, sperando in una scossa sia sul campo che nel mercato. Guendouzi arriverà, con la Lazio che offre 13 con 5 di bonus, e i francesi che chiedono 15 con 3 di bonus, mentre l’accordo con il francese c’è ormai da tempo. Il fattore più importante riguarda Lotito, che si è convinto a chiudere l’affare al di là dell’uscita di Marcos Antonio, ormai fuori dalla lista dei 25, con Paok Galatasaray e Fenerbache sullo sfondo. Resiste l’opzione Bonucci per le ultime ore di mercato, con le ufficialità in uscita di AKpa-Akpro al Monza e Bertini alla Spal.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: