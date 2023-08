Lazio-Genoa, due striscioni esposti tra Curva Nord e Tribuna Tevere

Importante risposta dei tifosi biancocelesti all’Olimpico, presenti in massa per supportare la Lazio all’esordio casalingo contro il Genoa. Nei primi minuti del primo tempo sono stati esposti due striscioni da Curva Nord e Tribuna Tevere, che recitavano: “Non importa il settore che occupi ma che occupi un settore” e “Curva e tribuna uniti per la Lazio”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: