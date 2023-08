Lazio-Genoa, Gilardino nel post partita: “Siamo stati bravi, complimenti ai ragazzi”

Nel post partita di Lazio–Genoa, il tecnico Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Felice per la prestazione, per i ragazzi, per come hanno interpretato la gara. Avevo chiesto a loro la prestazione e non pensare il risultato. Sapevamo che ci sarebbe stata sofferenza contro questa Lazio; siamo stati bravi a restare sempre nella partita e a difenderci.

Sono contento per Mateo e per tutti, chi ha giocato dall’inizio e per chi è entrato. E’ un gruppo in costruzione che sta lavorando da luglio. Non facile per loro e per chi li allena ma la prestazione è stata importante stasera. L’autostima da parte dei ragazzi è importante soprattutto dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Questa squadra può giocare sia a cinque che ha quattro, c’è disponibilità da parte dei ragazzi lavorando con questo spirito e disponibilità“.

Successivamente, il tecnico del Genoa è intervenuto ai microfoni di DAZN: “È più faticoso allenare che giocare ma con questo gruppo ci siamo impegnati. Non era semplice dopo la sconfitta con la Fiorentina, ma ho cercato di motivare la squadra contro un club forte come la Lazio. Credo che i ragazzi possano cambiare modulo e me lo hanno dimostrato in questi mesi; stasera, per come abbiamo preparato la partita, siamo riusciti a chiudere gli spazi. Quando giochi contro queste squadre devi sacrificarti e cercare di proporre. I ragazzi sono stati bravi per trovare gli spazi per affondare il colpo. Retegui è un giocatore bravo e ha grandi qualità fisiche con forti margini di miglioramento, sarà a noi aiutarlo. Sarei felice se segnasse i punti necessari per raggiungere il nostro obiettivo: i 40 punti in campionato. Nella scorsa partita contro la Fiorentina avevo visto un buon approccio, ma adesso abbiamo cambiato modulo; ho provato a stimolare i ragazzi da un punto di vista emotivo. Questo è il Genoa che tutti vogliamo vedere. Calciomercato? La società sa quali sono i miei desideri, vediamo se succederà qualcosa”.

