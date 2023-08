Lazio-Genoa, la Nord chiama a raccolta i giocatori

Dopo la seconda sconfitta consecutiva i giocatori si sono avvicinati sotto la Curva Nord a seguito dei numeri fischi che sono piovuti sull’Olimpico. In prima fila Luis Alberto, che si è avvicinato applaudendo, per poi ascoltare e prendersi i fischi. I tifosi presenti in Nord hanno indirizzato dei cori ai propri giocatori con richiesta di tirare fuori gli attributi. In seguito sono iniziati i cori per la squadra, affranta e alla ricerca di riscatto, ora, con due partite complicatissime in trasferta contro Napoli e Juventus. Il campionato inizia in salita, una partenza così mancava dal 2018, da quando i biancocelesti persero le prime due gare proprio contro le prossime due avversarie.

