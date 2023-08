Lazio-Genoa, Pedro: “Sto meglio ma ancora non posso giocare. Oggi opportunità per vincere”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, l’attaccante della Lazio Rodriguez Pedro ha parlato nel pre partita di Lazio-Genoa.

Queste le sue parole:

“Sto meglio. Non posso giocare ed è un peccato, ma miglioro ogni giorno. Abbiamo preparato bene la partita, vediamo come siamo messi in campo. Ci sono le possibilità per fare una bella partita, vediamo. Non ho dubbi sulle qualità di questa squadra, è un peccato che abbiamo iniziato male. Sicuramente la partita contro il Lecce cambia se segnamo con Ciro e Pedro, alla fine abbiamo iniziato senza i tre punti. Oggi c’è un’altra opportunità, speriamo di vincere”.

