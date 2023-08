Lazio-Genoa, Retegui nel post partita: “Tre punti fondamentali oggi all’Olimpico”

Nella mixed zone di Lazio–Genoa, il giocatore Milan Badelj ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Dovevamo fare questa prestazione, ne abbiamo parlato tanto sperando che arrivasse questo risultato. La priorità era far vedere ai nostri tifosi che non siamo quelli della scorsa gara contro la Fiorentina. Sono molto orgoglioso della reazione che abbiamo avuto e sono orgoglioso di far parte di questa squadra.

I dettagli fanno la differenza, poi sicuramente ci vuole l’approccio. Quando affronti squadre più forti bisogna fare un grande sacrificio. Abbiamo commesso degli errori ma qualcuno ha sempre salvato la situazione. Dobbiamo cercare di avere in ogni gara questo approccio e dare continuità. Non sono preoccupato per le due prestazioni della Lazio perchè, conoscendo un po’ il sistema e lo staff, usciranno da questi risultati negativi. Ci hanno messo in difficoltà nel secondo tempo e, da domani, in poi gli auguro il meglio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: