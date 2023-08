Lazio-Genoa, Strootman nel pre: “Spero che questo stadio mi porti fortuna”

A pochi minuti dall’inizio del match tra Lazio e Genoa, il centrocampista dei rossoblù Kevin Strootman ha parlato ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

“In questo momento è più importante prendere il risultato col Genoa. Per me è una cosa speciale ritrovare questo stadio e spero che mi porti un po’ di fortuna”.

