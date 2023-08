Dopo la schiacciante sconfitta casalinga subita a Marassi con la Fiorentina, il tecnico dei rossoblù Alberto Gilardino è pronto al cambio modulo. Come riportato da Il Secolo XIX, l’idea sarà quella di un 4-3-2-1, che vedrà il ritorno dal primo minuto di Strootman e le fasce cambiate, con Sabelli e Vaszquez che prenderanno il posto di Hefti e Martin. Da segnalare il debutto con la maglia del Genoa dell’ex Atalanta Malinovskyi, che assieme a Gudmundsonn sarà alle spalle di Retegui. Ennesimo ritorno all’Olimpico anche per Milan Badelj, con il croato al centro del trio in mezzo al campo. Nel caso invece di un 4-2-3-1, sarà invece Frendrup ad alzarsi, lasciando il croato e l’ex Roma in mediana.

