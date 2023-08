Pedullà, documentazione di Guendouzi da completare entro poco

Come riporta il profilo twitter di Fabrizio Romano, l’ adesso procuratore sportivo, il club dell’Olympique Marsiglia inserirebbe nell’accordo tra la Lazio e Guendouzi una clausola di cessione del 10%. Il pacchetto aggiuntivo oggi concordato perciò ammonta a 13 milioni di euro più 5 milioni. Di seguito il testo del tweet e il link:

“L’Olympique Marsiglia inserirà nell’accordo con la Lazio una clausola di cessione del 10% per Matteo Guendouzi. Oggi è stato concordato un pacchetto aggiuntivo da 13 milioni di euro più 5 milione di euro”.

Olympique Marseille will include 10% sell on clause in the agreement with Lazio for Mattéo Guendouzi ⚪️🔵🇫🇷

€13m plus €5m add-ons package has been agreed today. pic.twitter.com/LkE02o0btK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2023