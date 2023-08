Calciomercato Lazio, preso un nuovo portiere: ecco di chi si tratta

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Lazio avrebbe preso un nuovo portiere. Si tratta di Christos Mandas, estremo difensore greco in forza al Creta. Classe 2001, Mandas ha militato anche nella Nazionale Greca Under 21, ma non si unirà subito al club biancocelste. Il portiere infatti, rimarrà ancora un anno in presto in Grecia.

