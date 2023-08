Cardone a Radiosei: “L’allarme è forte. Su Guendouzi e Bonucci…”

Secondo quanto raccontato da Tuttomercatoweb anche la Roma sarebbe stata, anche se per poco, in orbita Lloris, portiere del Tottenham che è stato vicino alla Lazio per qualche giorno, salvo poi puntare tutto su Luigi Sepe come portiere sostituto di Provedel. Si racconta, in particolare, di come Mourinho avrebbe effettuato un sondaggio concreto per affiancarlo a Rui Patricio, salvo poi non trovare consensi all’interno della società.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: