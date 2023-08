CdS | Lazio, sempre possibile l’opzione Bonucci

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito tiene in canna il nome di Bonucci. Sarri preferirebbe non pregiudicare gli equilibri della difesa, il presidente è convinto che la squadra abbia bisogno di un giocatore d’esperienza. Bonucci neppure ieri ha firmato con l’Union Berlino, avrebbe ricevuto un’offerta dal Genoa, avversario della Lazio all’Olimpico.

Il mercato chiuderà venerdì, dopo l’operazione Guendouzi la società biancoceleste si concentrerà sulle mosse finali. Bonucci è l’unica al momento presa in considerazione. Per il difensore è pronto un contratto di un anno con opzione legata al raggiungimento della Champions. Il suo contratto con la Juventus scadrà nel 2024, i bianconeri sono disposti a riconoscergli una buonuscita o a pagarne parte dell’ingaggio pur di cederlo entro venerdì. E’ un’operazione che può chiudersi o saltare al fotofinish.

