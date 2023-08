CorSera | La Lazio è ultima, fischi all’Olimpico

Come riportato da Il Tempo, un giorno di riposo poi per la Lazio sarà già tempo di preparare la trasferta di Napoli. La squadra di Sarri è attesa da una doppia sfida a dir poco complicata lontana dall’Olimpico, in mezzo la sosta per gli impegni delle nazionali.

Se per Napoli c’è l’incognita legata alla possibilità dei tifosi laziali di poter raggiungere l’impianto campano, per la gara in programma a Torino sono già stati messi in vendita i tagliandi. Più precisamente il club bianconero ha messo a disposizione i biglietti dallo scorso 22 agosto. Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale sul sito della Juve, l’acquisto dei tagliandi per il big match sarà consentito solo ai possessori delle Fidelity Card Millenovecento e The Eagle e il prezzo del settore ospiti è di 45 euro.

