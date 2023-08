FORMELLO – Seduta di scarico per i titolari, domani giornata libera. Ancora differenziato per Pedro

Tolti i risultati negativi con Lecce e Genoa, è ripresa la normalità nel centro sportivo biancoceleste. La squadra ha svolto il consueto lavoro di scarico in palestra con i titolari di ieri sera mentre il resto del gruppo era regolarmente in campo. Maurizio Sarri ha concesso una giornata di riposo domani per tornare a lavorare mercoledì con una doppia seduta in vista del match contro i campioni d’Italia del Napoli di venerdì sera. Da monitorare la situazione legata a Pedro che ancora non è stato reintegrato ai compagni, il fastidio alla caviglia sinistra non è ancora superato del tutto e per questa ragione ancora lavora a parte. La speranza è di rivederlo sul terreno di gioco con il resto della squadra per le prove tattiche di giovedì senno sarà tutto rimandato a dopo la sosta. Al momento questa è l’ipotesi più probabile per avere l’attaccante spagnolo al meglio della condizione per il match contro la Juventus all’Allianz Stadium. Non si è visto nemmeno Marcos Antonio che è alle prese con un problema muscolare e in procinto di salutare la Lazio per accasarsi al Paok Salonicco.

