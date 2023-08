GdS | Guendouzi, è fatta: arriva oggi

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, manca solo l’annuncio ma Matteo Guendouzi è ormai da considerare un nuovo acquisto della Lazio, al punto che già questa sera potrebbe sbarcare a Roma per poi svolgere domani le visite mediche. Sarà il settimo acquisto dell’estate laziale e potrebbe essercene anche un ottavo. I contatti con Bonucci proseguono. Ma perché lo juventino arrivi è necessario che prima Gila vada in prestito al Verona.

