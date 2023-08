Lazio-Genoa, Casale: “Dobbiamo lavorare e siamo solo all’inizio”

Secondo ko per la Lazio in questo avvio di stagione; all’Olimpico passa il Genoa vincendo di misura con la rete di Retegui. In conferenza stampa il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato la gara: “I primi due ko? Parliamo di due gare diverse, c’è stata apatia a Lecce e oggi l’approccio è stato sbagliato ma poi è andata meglio. Ci è mancato un pizzico di qualità, non la lucidità. Abbiamo fatto un passo in avanti, ma è chiaro che non basta. Ora dobbiamo ritrovare la qualità nei nostri giocatori di qualità.

Se giochiamo come collettivo diventiamo competitivi anche a grandi livelli, oggi l’atteggiamento mi è sembrato diverso. In questo momento facciamo più fatica a saltare l’uomo e quindi le occasioni si creano meno.

Guendouzi? Porterebbe energia, dinamismo; un giocatore che noi nella nostra rosa di centrocampisti al momento non abbiamo come tipologia. Non so quanto può incidere all’interno dello spogliatoio, vediamo. Voi pensate sempre che il nome altisonante può afre bene, ma può dare il suo contributo anche chi non gioca tutte le gare.

Bisogna essere squadra e trovare più qualità, mia sembra evidente. Nel primo quarto d’ora abbiamo consegnato 15 palloni all’avversario e questo diventa un problema. Dobbiamo crescere in qualità.

Quando ho visto che iniziavano a volare i palloni in area ho messo Castellanos, ma tornassi indietro non lo metterei: non per lui, ma perché ci siamo snaturati.

Vicende contrattuali? Sono argomenti da cui cerco di tirarmi fuori; in una rosa ci sono mille problematiche di questo tipo. Felipe non lo vedo turbato, magari la sua condizione non è arrivata ai massimi livelli e risente di questo. Credo sia più questo il discorso da fare.

Non sto cercando alibi. Abbiamo fatto male. Nuovi acquisti? Hanno bisogno di tempo per trovare la condizione fisica. Per quanto riguarda la tattica, rispondo in base alle mie caratteristiche: organizzatore di squadre? Sono dei più forti in Italia. Inserimento dei calciatori? Ho i tempi lunghi.

Come ripartire? Con meno negatività possibile. I passi in avanti fatti dopo Lecce devono essere accompagnati da latri passi, è evidente. Ci dobbiamo isolare e valutare, senza diventare estremamente negativi.

Rifori? Quello su Immobile non l’ho visto bene, quello su Zaccagni sembrava rigore, l’assurdità è che non lo abbiano rivisto. Questo comunque è un episodio, poi sulla direzione di gara lasciamo stare.

Kamada? Ha qualità, palleggio, tempo di inserimento. Ha 11 giorni di allenamento, mi sembra pretenzioso poterlo valutare oggi. Io lo aspetto con curiosità e convinzione perché credo sia forte”.

