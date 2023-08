Lazio, il Presidente del Marsiglia: “Guendouzi ha un’offerta, le parti si sono avvicinate ma ci sono ancora dettagli da sistemare”

In occasione della presentazione del nuovo acquisto, Joaquín Correa, il Presidente del Marsiglia, Pablo Fernández Longoria, ha parlato anche di Mattéo Guendouzi, centrocampista francese classe ’99 di proprietà dell’OM, vicino ad essere un possibile nuovo rinforzo per il centrocampo della Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue parole, riportate da Calciomercato.com:

“Sì, posso confermare che Guendouzi ha un’offerta. Le posizioni sono chiare e le parti si sono avvicinate nell’ultima settimana, ma è anche vero che non si tratta di un affare finalizzato. Ci sono ancora molti dettagli da sistemare. Ci sono sempre tre parti da mettere d’accordo, cioè il club che acquista, il club che vende e il giocatore. E in quarta battuta gli agenti e l’entourage. In questo caso, posso confermare che c’è un’offerta sul tavolo, e penso che sappiate già tutto”.

