Serie A, la Salernitana recupera l’Udinese: pari all’Arechi

Termina questa prima sfida dei posticipi di Serie A tra Salernitana ed Udinese. All’Arechi le due squadre non sono andate oltre il pari per 1-1. A passare in vantaggio sono stati i bianconeri con Samardzic, gol poi recuperato per la squadra di casa da Dia. Un punto per parte dunque che porta i granata a quota 2 in 12esima posizione, e l’Udinese a 1 in 17esima posizione appena sopra la Lazio 18esima.

