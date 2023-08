29 agosto 1998, la Lazio conquista la sua prima Supercoppa Italiana della storia: il ricordo del club | VIDEO

Il 29 agosto è una data speciale, entrata di diritto nella storia della Lazio. Esattamente 25 anni fa, il 29 agosto del 1998, il club biancoceleste conquistò la sua prima Supercoppa Italiana della storia. Allo Stadio Delle Alpi di Torino, la Lazio di Eriksson vinse per 2-1 contro la Juventus, grazie alle reti di Nedved e Conceicao.

Il club biancoceleste, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha voluto ricordare lo storico trionfo di 25 anni fa: “Un trionfo storico. Era il 29 agosto 1998, quando la Lazio si giocava la finale di Supercoppa italiana al Delle Alpi di Torino contro la Juventus.

Gara sbloccata al 38′ da Nedved, portando avanti i biancocelesti. Quando la finale sembra in archivio, la Juventus trova il pari su rigore con Del Piero all’86’. Le emozioni però non sono finite: al minuto 93, in pieno recupero, Sergio Conceicao, al debutto, segna e regala ai biancocelesti la prima Supercoppa italiana della storia.

Così i biancocelesti quella notte: Marchegiani, Fernando Couto (77′ Gottardi), G.Lopez, Mihajlovic (84′ Marcolin), Lombardi, Sergio Conceicao, Venturin, De La Peña, Nedved (55′ Stankovic), Salas, R.Mancini. Allenatore: Eriksson”.

Non solo, la Lazio, anche attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha ricordato la vittoria della prima Supercoppa Italiana della storia. Il video pubblicato, che ripercorre le reti decisive della sfida contro la Juventus, sono accompagnate dalla didascalia: “29.08.1998. Delle Alpi. La nostra prima Supercoppa italiana”.

