Buon compleanno Alessandro Calori: l’ex allenatore della Lazio Primavera compie 57 anni

Oggi, 29 agosto, è il compleanno di Alessandro Calori! L’ex calciatore, ora allenatore, compie 57 anni. Classe 1966, Calori nella stagione 2021/2022 è stato l’allenatore della Lazio Primavera. Nella sua carriera da calciatore invece, tra le maglie indossate ci sono quelle di Pisa, Udinese, Perugia, Brescia e Venezia.

Nella stagione 1999/2000, quando vestiva la maglia del Perugia, ha contribuito ad una pagina indelebile della storia biancoceleste: in quel Perugia-Juventus, del 14 maggio del 2000, grazie alla vittoria dei biancorossi per 1-0, firmata proprio da Alessandro Calori, la Lazio conquistò il suo secondo Scudetto della storia proprio all’ultima giornata, dopo aver battuto per 3-0 la Reggina.

Tanti auguri Alessandro Calori!

