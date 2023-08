Calciomercato Lazio, accordo totale con il PAOK per Marcos Antonio: fissate le visite mediche

A quattro giorni dalla fine della sessione estiva di calciomercato, la Lazio continua a lavorare, non solo per continuare a rinforzare la rosa biancoceleste, ma anche su alcune uscite. In particolar modo quella del centrocampista brasiliano Marcos Antonio.

Come riporta il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, Marcos Antonio è pronto a volare con destinazione Grecia, più precisamente al PAOK Salonicco. L’accordo tra i due club sembrerebbe totale, con lo scambio di documenti in corso: prestito di 300 mila euro, con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Per il club biancoceleste anche un eventuale 15% sulla futura rivendita. Marcos Antonio dovrebbe svolgere le visite mediche con il PAOK nella giornata di domani.

