Calciomercato Lazio, chiuse due cessioni: ecco quali

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Manuele Baiocchini, la Lazio avrebbe chiuso due cessioni. Si tratta di Marcos Antiono al Paok Salonicco e Adamonis al Perugia. Per il primo l’affare si concluderà sulla base di un prestito oneroso da 300 mila euro con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Alla Lazio una percentuale del 15% su un’eventuale futura rivendita. Il brasiliano percepirà 1 milione di ingaggio, che sarà pagato interamente dal Paok. Le visite mediche per il brasiliano sono previste per domani.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: