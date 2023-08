CdS | E Guendouzi è in ritardo: arrivo slittato

Finalmente l’affare con il Marsiglia è concluso: Matteo Guendouzi sbarcherà a Fiumicino nel giro di 48 ore, poi visite mediche e firma sul contratto che lo legherà alla Lazio per 5 anni a 2,5 milioni di euro più bonus. Ieri il presidente del Marsiglia aveva fatto sapere che l’operazione non era ancora conclusa e c’erano diverse cose da sistemare, poi è stata trovata l’intesa totale e lo scambio dei documenti.

Il centrocampista sembrava potesse arrivare già ieri, ma il ritardo è dovuto ai rapporti tra gli agenti del calciatore il Marsiglia. L’accordo è stato trovato per 18 milioni, 13 di base più 5 di bonus. Inoltre, la Lazio riconoscerà il 10% di incasso su un’eventuale cessione.

Guendouzi è il settimo colpo di questo mercato e Lotito non esclude l’ottavo al fotofinish. Potrebbe essere Bonucci, per cui è pronto il contratto di un anno con opzione per il secondo legata al piazzamento in Champions League. Il difensore ha messo in attesa l’Union Berlino perché vuole solo la Lazio: giocando a Roma si avvicinerebbe alla sua Viterbo e non perderebbe la possibilità di giocare in Nazionale.

In uscita si cerca di piazzare Marcos Antonio: il Paok Salonicco ha proposto un prestito con diritto di riscatto a 6,5 milioni, ma la Lazio chiede intorno agli 8-9.

Corriere dello Sport

