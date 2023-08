CdS | Tecnico e squadra avanti uniti. Bianchi, funzioni da club manager

Dopo la sconfitta con il Genoa, Sarri ha ritrovato la squadra a Formello ieri mattina. Niente confronti, però, come dopo la trasferta di Lecce. L’obiettivo del tecnico è quello di ricostruire, non distruggere, e oggi è stata concessa una giornata di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista del match contro il Napoli di sabato. Sarri deve cercare di accorciare i tempi di inserimento dei nuovi e risistemare il centrocampo con l’arrivo imminente di Guendouzi.

Da giorni, insieme alla squadra, hanno accolto Alberto Bianchi, arrivato insieme e Fabiani lo scorso anno. Aveva l’incarico di direttore tecnico del settore giovanile, ora sarà anche a disposizione della prima squadra come un una sorta di club manager.

Corriere dello Sport

