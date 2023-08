GIUDICE SPORTIVO | Confermate le quattro sanzioni in casa Lazio. Ammenda per Ciro Immobile

L’1-1 tra Salernitana ed Udinese, e lo 0-2 dell’Inter in casa del Cagliari, hanno chiuso nella giornata di ieri la 2° giornata di campionato. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo.

Per quanto riguarda la Lazio, uscita sconfitta nel primo match casalingo della stagione, per 0-1 contro il Genoa, sono stati quattro i calciatori sanzionati dall’arbitro Marinelli. Ciro Immobile, oltre all’ammonizione “per proteste nei confronti degli ufficiali di gara” (prima sanzione), ha ricevuto un’ammenda di 1.500,00 euro, “sanzione aggravata perché capitano della squadra”.

Luca Pellegrini e Danilo Cataldi sono stati sanzionati “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Per l’ex Juventus è la sanzione numero due, mentre per il numero 32 biancoceleste la prima. Infine, tra gli ammoniti c’è anche Mattia Zaccagni, che ha ricevuto la prima sanzione della stagione “per comportamento non regolamentare in campo”.

