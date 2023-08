Il Messaggero | Il patto fra Sarri e il gruppo a Formello: “Pensiamo solo a giocare e ci rialzeremo”

Sono tutti sotto processo per questo avvio shock. Nell’era Lotito, due sconfitte nelle prime due partite ci sono state solo nel 2006 e 2018 (contro Milan e Palermo e poi Napoli e Juve). I fischi dell’Olimpico non perdonano la squadra. I rinforzi momentaneamente non sono d’aiuto perché arrivati troppo tardi e Sarri ha sempre ammesso le difficoltà di ambientamento. In ogni caso i nuovi acquisti non giustificano le due prestazioni: dieci undicesimi della vecchia guardia in campo, troppi senatori fuori a livello fisico e mentale. A Formello Sarri ha chiesto ai suoi di isolarsi da ciò che si dice all’esterno e di tornare a giocare come sanno fare, solo così potranno tornare a vincere. La squadra è al suo fianco ma deve ritrovare fame, condizione, certezze e solidità in ogni reparto.

Il Messaggero

