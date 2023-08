Lazio, il portiere greco Christos Mandas è arrivato a Fiumicino | FOTO

Con l’inizio del mese di agosto, prendono il via anche gli ultimi 32 giorni di calciomercato. Messo alle spalle il mese di luglio, il termine della sessione estiva di mercato è fissato per venerdì 1 settembre 2023. Le varie squadre continuano a lavorare, alla ricerca dei giusti rinforzi per le proprie rose. La redazione di LazioPress.it vi aggiornerà nel racconto di tutte le trattative con protagoniste le squadre di Serie A, guidandovi attraverso le ufficialità.

MERTEDI’ 29 AGOSTO 2023

L’Empoli rinforza la porta: ufficiale, Etrit Berisha è un nuovo portiere del club toscano. A darne l’annuncio è stato proprio l’Empoli attraverso un comunicato ufficiale. L’ex Lazio, si trasferisce dal Torino a titolo definitivo. Di seguito il comunicato ufficiale: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Etrit Berisha.

Etrit Berisha è un portiere di nazionalità albanese nato a Pristina il 10 marzo 1989. Cresce nel settore giovanile del KF 2 Korriku, in Kosovo, e successivamente nel Kalmar con cui nel 2010 fa il suo esordio in Allsvenskan, la massima serie svedese. Sarà la prima di 14 presenze complessive in campionato. Etrit trova spazio con regolarità, giocando 61 gare nelle due stagioni seguenti. Nel 2012/2013 Berisha segna tre reti, tutte su rigore: una nella gara di qualificazione all’Europa League e due in campionato, la seconda nella vittoria per 1-0 con l’Halmstad, nell’ultima partita con il Kalmar. A garantirsi il ragazzo è infatti la Lazio. L’esordio in Serie A arriva il 6 gennaio 2014, nel successo per 1-0 sull’Inter, con la sua prima stagione in Italia che si conclude con 17 presenze in campionato, 4 in Europa League e 2 in Coppa Italia. Mentre l’anno dopo Berisha scende in campo in 10 occasioni in Serie A e 7 in Coppa Italia, arrivando fino alla finale. Ad agosto 2015 Berisha gioca la prima gara di Champions League, nel turno preliminare con il Bayern Leverkusen, chiudendo la stagione con 20 apparizioni. Nella seguente sessione di mercato estiva, la Lazio lo cede in prestito all’Atalanta dove fa l’esordio a settembre contro il Cagliari. L’esperienza in nerazzurro dura tre stagioni per un totale di 91 presenze. Dopo due campionati con la Spal, uno in Serie A e l’altro in Serie B, Etrit passa al Torino. In granata Berisha scende in campo in 11 occasioni. Con la Nazionale albanese, debutta a maggio 2012 nell’amichevole con l’Iran, gioca gli Europei del 2016 per un bilancio complessivo di 76 match”.

LUNEDI’ 22 AGOSTO 2023

Anche l’Empoli ufficializza un nuovo rinforzo per la difesa: Bartosz Bereszyński è un nuovo calciatore del club toscano. Il terzino ex Napoli arriva a titolo temporaneo, con diritto di opzione dalla Sampdoria. Il comunicato ufficiale dell’Empoli: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Calcio Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione, delle prestazioni sportive del calciatore Bartosz Bereszyński.

Bartosz Bereszyński è un difensore polacco nato a Poznań il 12 luglio 1992. Inizia a giocare nel TPS Winogrady Poznań per poi col tempo passare al Lech Poznań dove esordisce in prima squadra nel marzo del 2010 contro il Jagiellonia. Gioca poi in prestito al Warta Poznań, per tornare nuovamente al Lech ed entrare a far parte della prima squadra. Nel novembre del 2012 trova il primo gol, contro il Podbeskidzie Bielsko-Biała, prima di trasferirsi, nel gennaio del 2013, al Legia Varsavia. Rimane nella formazione della capitale polacca per quattro anni, dove vince altrettanti campionati e 3 coppe nazionali. A gennaio del 2017 l’approdo in Italia, quando la Sampdoria lo acquista dal Legia Varsavia. Il suo esordio in blucerchiato arriva in Coppa Italia contro la Roma, pochi giorni dopo la prima in Serie A sempre contro i giallorossi. Resta a Genova fino al gennaio dello scorso anno, giocando in totale 189 presenze con 1 gol (il 7 marzo 2021 in occasione del pareggio per 2-2 contro il Cagliari). Passa quindi al Napoli nella seconda parte dello scorso torneo, entrando a far parte della rosa che conquisterà lo scudetto. In estate il ritorno alla Sampdoria, prima del trasferimento ad Empoli. Bereszynski ha inoltre giocato per le nazionali giovanili polacche Under 19 e Under 20, prima di esordire, nel marzo del 2013 con l’Under 21. Pochi mesi dopo ecco anche la prima presenza con la selezione maggiori, il 4 giugno in occasione dell’amichevole contro il Liechtenstein. Diventa nel tempo un punto fermo della Polonia (ad oggi sono 52 le gare giocate), giocando i Mondiali del 2018 e del 2022 e l’Europeo del 2021″.

Il Sassuolo piazza un colpo per rinforzare il proprio reparto difensivo: Marcus Pedersen è ufficialmente un nuovo calciatore neroverde. Il norvegese classe 2000 arriva dall’Olanda, più precisamente dal Feyenoord, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato ufficiale del Sassuolo: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Marcus PEDERSEN (’00, difensore): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dal Feyenoord”.

SABATO 19 AGOSTO 2023

Altro rinforzo per il neopromosso Genoa: ufficiale, Ruslan Malinovskyi è un nuovo calciatore rossoblù. Il centrocampista ex Atalanta, arriva dal Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato ufficiale del Genoa: “Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore ucraino, nato a Žytomyr il 4/05/1993, arriva dall’Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Benvenuto Ruslan!”.

GIOVEDI’ 10 AGOSTO 2023

Dopo l’arrivo di Sommer, l’Inter annuncia un altro portiere: Emil Audero è ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro. Il portiere classe ’97 arriva dalla Sampdoria, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo cinque stagioni con la maglia della Samp, Audero è pronto a rimanere in Serie A, indossando la maglia dell’Inter. Di seguito il comunicato ufficiale nerazzurro: “Due culture, due anime, due mondi che si incontrano: la calma serena del mare indonesiano mista alla resistenza e alla forza delle montagne piemontesi. Qualità che fin da piccolo hanno caratterizzato Emil Audero Mulyadi, nuovo portiere nerazzurro.

Nato il 18 gennaio 1997 a Mataram, sull’isola di Lombok, da padre indonesiano e madre italiana, Emil è cresciuto a Cumiana, in provincia di Torino. Qui ha calciato per la prima volta un pallone, qui è cominciata la sua storia d’amore con questo sport: una storia iniziata al Cumiana Calcio, dove Audero gioca lontano dalla porta. Solo più avanti indosserà per la prima volta i guantoni, entrando anche nell’accademia dell’ex portiere Marco Roccati.

A 11 anni viene notato dagli osservatori della Juventus: Emil entra nel settore giovanile bianconero, passando per tutte le categorie fino ad arrivare nella Prima Squadra. Audero cresce e impara: il 27 maggio 2017 fa il suo esordio in Serie A contro il Bologna. La stagione 2017/18 segna un altro passo nella sua carriera: passa al Venezia, in Serie B, dove si mette in evidenza come uno dei migliori portieri della serie cadetta. Un’annata entusiasmante, nella quale Emil ottiene la fiducia di mister Filippo Inzaghi e arriva fino al secondo turno dei playoff.

A 21 anni Audero è ormai pronto per la Serie A: Emil passa alla Sampdoria nel 2018, squadra della quale diventerà una colonna in breve tempo. Nelle sue prime 9 giornate di campionato con i blucerchiati subisce solo 4 reti, stabilendo un piccolo record per la Sampdoria. Nelle sue prime tre stagioni sotto la Lanterna salta solo 5 partite di campionato: nel 2021/22 entra definitivamente nella storia blucerchiata parando un rigore a Criscito al 96′ di un derby vinto 1-0 dalla Samp, che di fatto regala la salvezza alla squadra doriana.

Serenità, forza mentale e consapevolezza nei propri mezzi: queste sono le qualità fondamentali per un portiere secondo Audero. Qualità che raccontano lo stile di gioco di Emil, pronto ad affrontare questa nuova avventura con la maglia dell’Inter. Per il portiere classe 1997 trasferimento in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Welcome Emil”.

Dopo il portiere, la Fiorentina ufficializza anche il nuovo attaccante: M’Bala Nzola è un nuovo calciatore Viola. Il classe 1996 arriva a titolo definitivo dalla Spezia, dopo aver trascorso in Liguria gli ultimi tre anni e mezzo della sua carriera. Di seguito il comunicato ufficiale della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola dallo Spezia Calcio.

Nzola, nato a Buco-Zau (Angola) il 18 agosto 1996, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie del Carpi, Trapani e Spezia, Club con il quale, in Serie A, ha realizzato 26 gol in 77 apparizioni. Il nuovo calciatore viola ha indossato in 6 occasioni la maglia della Nazionale maggiore angolana segnando 2 reti”.

Rinforzo per il centrocampo del Napoli: Jens Lys Michel Cajuste è ufficialmente un nuovo calciatore del club Campione d’Italia. A darne l’annuncio è stato proprio il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale. Il centrocampista svedese classe ’99 si trasferisce a titolo definitivo dalla Francia, più precisamente dal Reims. Il comunicato: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Reims le prestazioni sportive di Jens Lys-Michel Cajuste”.

Ufficiale, l’Hellas Verona piazza un colpo per rinforzare l’attacco: Federico Bonazzoli è un nuovo calciatore gialloblù. Il classe ’97, dopo due stagioni alla Salernitana, resta in Serie A, passando proprio dal club di Salerno all’Hellas Verona, con la formula del prestito con opzione di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Ad annunciare il suo arrivo è stato proprio il club gialloblù attraverso un comunicato ufficiale: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito con opzione di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni – da U.S. Salernitana le prestazioni sportive dell’attaccante Federico Bonazzoli, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 Giugno 2024.

Nato il 21 Maggio 1997 a Manerbio, Bonazzoli inizia la sua carriera da calciatore nelle giovanili dell’Inter nel 2004. L’attaccante fa il suo debutto da calciatore professionista a 16 anni, il 4 Dicembre 2013, in un match di Coppa Italia tra Inter e Trapani. Nella stagione successiva, 2014/15, esordisce anche in Serie A ed in Europa League. Nella stessa annata, si aggiudica il premio di “Golden Boy” al Torneo di Viareggio, nel quale risulta essere il miglior marcatore con 5 reti segnate. Dopo essere stato acquistato dalla Sampdoria nella stagione 2015/16, Bonazzoli in prestito veste le maglie di Virtus Lanciano (nella seconda metà della stagione 2015/16), Brescia (2016/17) e Padova (2018/19), totalizzando 76 presenze e 11 reti in Serie B. Mentre in Serie A con i blucerchiati, la SPAL (2017/18) ed il Torino (2020/21) colleziona in totale 57 presenze e 8 gol. Nel 2021/22 si trasferisce alla Salernitana e con la società campana realizza 12 gol in 54 partite nelle ultime due stagioni di Serie A.

Dal 2012 al 2019 Bonazzoli colleziona anche 58 partite e 26 reti con le Nazionali giovanili italiane, totalizzando presenze in ogni selezione dall’Under 15 all’Under 21.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Federico Bonazzoli, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.

La Fiorentina annuncia il nuovo portiere: Oliver Christensen è un ufficialmente un calciatore Viola. Il portiere danese arriva a Firenze a titolo definitivo dall’Hertha Berlino. Di seguito il comunicato della Fiorentina che ufficializza l’arrivo del classe 1999: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Christensen dall’Hertha BSC. Christensen, nato a Kerteminde in Danimarca il 22 Marzo 1999, ha indossato in un’occasione la maglia della sua Nazionale”.

MARTEDI’ 8 AGOSTO 2023

Ora è ufficiale il suo ritorno: Nikola Vlašić è nuovamente un centrocampista offensivo del Torino. Dopo aver trascorso in granata l’ultima stagione in prestito, ora torna a Torino a titolo definitivo. Il croato classe ’97 arriva dall’Inghilterra, più precisamente dal West Ham. Con i granata ha firmato un contratto fino a giugno 2027 con opzione fino al 2028. Ad annunciare il suo ritorno è stato proprio il Toro attraverso un comunicato ufficiale: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal West Ham United Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Nikola Vlasic. Il calciatore ha firmato un contratto sino al 30.06.27 con opzione per il ‘28. Vlasic è nato a Spalato, in Croazia, il 4 ottobre 1997. Centrocampista offensivo, calcisticamente è cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, club con cui nella stagione 2014/15 ha debuttato tra i professionisti e anche esordito in Europa League diventando nell’occasione del suo primo gol – all’età di 16 anni, 9 mesi e 2 giorni – il più giovane marcatore di sempre degli spalatini nelle competizioni europee. Nel 2014 è stato inserito dal “The Guardian” tra i migliori 40 giocatori del mondo tra i nati nel 1997, mentre nel 2019 è stato indicato dalla Uefa come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Nel 2016 un altro primato personale diventando, a 18 anni, il più giovane capitano della storia dell’Hajduk Spalato. Dopo 120 presenze con la squadra della sua città, nella stagione 2017-18 il trasferimento in Inghilterra, all’Everton. Un anno dopo il passaggio al CSKA Mosca: con i russi 108 presenze – fra cui anche 6 in Champions League – e 33 reti. Successivamente una nuova esperienza in Premier League, con il West Ham (19 presenze, 1 gol). La scorsa stagione, al Toro, ha disputato 37 partite, segnato 5 gol e servito 8 assist tra campionato e Coppa Italia. Sempre convocato nelle selezioni giovanili della Croazia (complessivamente 40 gare con 10 gol), per lui anche 50 presenze e 7 reti con la maglia della Nazionale. Vlasic appartiene a una famiglia di sportivi: suo papà Josko è stato un apprezzato decatleta, mentre sua sorella Blanka si è laureata due volte campionessa mondiale di salto in alto nel 2007 e nel 2009. Tutto il Torino Football Club abbraccia Nikola Vlasic con un affettuoso “bentornato”: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”. #SFT pic.twitter.com/xKS12NDuN0 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 8, 2023 La Juventus ufficializza un rinforzo per il reparto difensivo: Facundo González è un nuovo calciatore bianconero. L’uruguaiano classe 2003 arriva dal Valencia a titolo definitivo, firmando con la Juve un contratto fino al 2026. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero: “Arriva dalla Spagna, più nello specifico dal Valencia, a titolo definitivo. Stiamo parlando di Facundo González che firma un contratto che lo lega al nostro Club fino al 2026.

Nato a Montevideo, il giovane difensore classe 2003 inizia a giocare a calcio da molto piccolo. Dopo aver lasciato l’Uruguay a quattro anni, per trasferirsi in Spagna, si accasa all’Unión Deportiva Vista Alegre di Castelldefels. A nove, poi, passa all’Espanyol ed è lì che, di fatto, si forma calcisticamente. Otto annate dopo – nel luglio del 2019 per la precisione – approda appena sedicenne al Valencia, club con il quale totalizza 37 presenze in Seconda Squadra, di cui 17 soltanto nell’ultima stagione disputata.

Nel complesso quella 2022/2023 è un’annata estremamente positiva per lui, soprattutto se allarghiamo lo sguardo anche alla Nazionale. Con l’Uruguay Under 20, infatti, González prende parte al Mondiale di categoria che si disputa in Argentina – e che tra i vari giocatori convocati nelle rispettive Selezioni vede anche i nostri Matias Soulé Malvano, Riccardo Turicchia, Filippo Fiumanò e Felix Nzouango Bikien – e lo vince da protagonista giocando tutte e sette le partite, sempre al centro della difesa.

Mancino, alto più di un metro e novanta, Facundo è un giocatore molto fisico, ma allo stesso tempo anche tecnico e veloce. Un difensore centrale moderno”. Ufficiale | Facundo González è un giocatore della Juventus — JuventusFC (@juventusfc) August 8, 2023

LUNEDI’ 7 AGOSTO 2023

Ufficiale, ecco il nuovo portiere dell’Inter: Yann Sommer è un nuovo calciatore nerazzurro. Il portiere svizzero classe 1988, si trasferisce in Italia dal Bayern Monaco a titolo definitivo. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Inter:

“Ci sono bambini che sognano di diventare grandi attaccanti, mentre altri nascono per giocare in porta: Yann Sommer appartiene alla seconda categoria.

Nato il 17 dicembre 1988 a Morges, in Svizzera, Sommer è cresciuto a Basilea, la stessa città del suo amico Roger Federer. Il calcio e i pali hanno sempre fatto parte del suo destino: suo padre e suo zio giocavano come portieri. Fin dal suo primo allenamento all’età di 4 anni alla scuola calcio Yann si è sistemato in porta, dando le spalle a quella rete dove gli altri bambini volevano segnare.

Dopo diversi anni spesi nei settori giovanili di Herrliberg e Concordia Basilea, Sommer si trasferisce al Basilea a 16 anni, nel 2005. Yann però è ancora troppo giovane per conquistare spazio tra le fila dei rossoblu, per questo motivo nel 2007 viene mandato in prestito al Vaduz, squadra del Liechtenstein partecipante alla seconda serie svizzera. Una stagione e mezza in cui conquista la promozione ed esordisce nella Super League svizzera, prima di essere richiamato dal Basilea. Dopo un’altra breve esperienza al Grasshoppers, Sommer conquista finalmente il suo posto nella squadra della sua città, collezionando in totale 170 presenze in quattro stagioni trionfali, concluse con un en-plein di quattro campionati vinti. Yann è pronto a spiccare definitivamente il volo: nel 2014 si trasferisce in Germania al Borussia Monchengladbach diventando un giocatore simbolo dei Fohlen, con i quali affronta anche l’Inter nella fase a gironi della Champions League 2020/21.

Appassionato di musica, cucina, architettura e fotografia, Sommer è un personaggio poliedrico dentro e fuori dal campo: Yann è un portiere abile nel gioco con i piedi, ma anche dotato di grandi riflessi e intuizioni. Nella passata stagione ha stabilito il record di parate in una partita di Bundesliga, arrivando a quota 19 contro il Bayern Monaco. Passato proprio ai bavaresi nel mese di gennaio 2023, Sommer è reduce dalla vittoria del suo primo campionato tedesco: alcuni dei suoi successi più grandi però sono arrivati con la maglia della Nazionale svizzera. Yann ha partecipato a tre Mondiali e due Europei.

Esperienza, leadership e dedizione: tutte qualità che Sommer è pronto a dimostrare anche in nerazzurro. Welcome Yann”.

Dopo la cessione di Højlund al Manchester United, ecco il sostituto in casa Atalanta: Gianluca Scamacca è ufficialmente un attaccante nerazzurro. L’ex Sassuolo, arriva a titolo definitivo dopo l’esperienza in Inghilterra, più precisamente al West Ham. A darne l’annuncio ufficiale è stato proprio il club di Bergamo attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito: “Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal West Ham United F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Scamacca.

Nato a Roma l’1 gennaio 1999, è un attaccante cresciuto calcisticamente nelle giovanili prima della Lazio e successivamente della Roma, per poi completare il suo percorso di formazione in Olanda, nell’Academy del PSV Eindhoven. Il debutto tra i professionisti nella seconda squadra del PSV avviene in Eerste Divisie quando ha appena compiuto i 17 anni. Nel gennaio 2017 torna in Italia, acquistato dal Sassuolo, con la cui formazione Primavera vince subito la Viareggio Cup, contribuendo al successo con tre gol, oltre al rigore decisivo nella finale con l’Empoli. L’esordio in Serie A arriva nella stagione successiva, il 29 ottobre 2017, nel finale della partita a Napoli. Matura poi esperienze in prestito prima alla Cremonese, in B, successivamente nel PEC Zwolle, con cui debutta nella massima serie olandese, quindi all’Ascoli, con la cui maglia segna 9 gol nel campionato di B e 4 in Coppa Italia risultando capocannoniere della competizione, e infine nella stagione 2020-2021 al Genoa, in forza al quale realizza 8 gol in campionato (segnando la sua prima rete nel derby con la Sampdoria ad inizio novembre) e 4 in Coppa Italia, vincendo per il secondo anno consecutivo il titolo di capocannoniere della competizione. Nell’estate del 2021 torna al Sassuolo e chiude il campionato con 16 gol, risultando il secondo attaccante italiano per reti realizzate.

La scorsa estate viene acquistato dal West Ham. Segna al suo debutto nelle competizioni europee contro i danesi del Viborg nei playoff di UEFA Conference League, competizione – poi vinta dal club londinese – in cui realizza altri tre gol (con una media di una rete ogni 87′ giocati). Chiude l’esperienza inglese con 8 gol realizzati nelle 27 partite giocate complessivamente in tutte le competizioni.

Significativa anche la sua esperienza a livello di Nazionale, fin dai tempi delle giovanili. Ha infatti vestito la maglia azzurra in tutte le categorie dall’Under 15 in poi, disputando due Europei U17, un Europeo U19 (con uno score di 7 gol tra qualificazioni e fase finale, compreso il 3-3 nei supplementari della finale con il Portogallo) e un Mondiale U20. Con l’U21 ha messo a segno 9 gol in 15 presenze, due dei quali nella fase finale dell’Europeo U21 nel maggio 2021. Il debutto nella Nazionale A arriva solo pochi mesi più tardi, l’8 settembre 2021 nel match delle qualificazioni ai Mondiali Italia-Lituania 5-0. Con l’Italia di Mancini ha finora totalizzato 11 presenze.

Atalanta B.C. rivolge un caloroso benvenuto a Gianluca, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”.

Il Napoli ufficializza il nuovo difensore centrale: Natan Bernardo De Souza è un nuovo calciatore Azzurro. Il calciatore brasiliano classe 2001, arriva a titolo definitivo dal Bragantino (Brasile). Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli che lo annuncia: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal Red Bull Bragantino, le prestazioni sportive di Natan Bernardo De Souza”.

SABATO 5 AGOSTO 2023

La Fiorentina piazza un colpo per rinforzare il reparto difensivo: Yerry Mina è ufficialmente un nuovo calciatore del club Viola. Il colombiano classe 1994, arriva in Italia da svincolato, dopo l’esperienza di cinque anni con la maglia dell’Everton. Oltre al club inglese, Yerry Mina ha vestito anche la maglia del Barcellona. Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina che annuncia il proprio rinforzo per la difesa: “La Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Yerry Fernando Mina González.

Mina, nato a Guachené (Colombia) il 23 settembre del 1994, ha vestito, in Europa, le maglie di Barcellona ed Everton, Club con il quale ha disputato 86 partite in Premier League segnando 7 reti. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della Nazionale colombiana in 40 occasioni”.

VENERDI’ 4 AGOSTO 2023

Altro acquisto di questa sessione estiva di calciomercato in casa Milan: Yunus Musah è ufficialmente nuovo calciatore rossonero. Il centrocampista classe 2002, proveniente dal Valencia, si trasferisce a titolo definitivo al Milan, ed ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero che annuncia l’arrivo di Musah: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Yunus Musah. Il centrocampista statunitense ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Nato a New York il 29 novembre 2002, Yunus cresce nel Settore Giovanile dell’Arsenal prima di trasferirsi, nel 2019, al Valencia. Con gli spagnoli gioca per una stagione nella Squadra Riserve prima di essere promosso in Prima Squadra, con cui debutta nel settembre 2020, totalizzando 108 presenze e 5 gol. Vanta 27 presenze con la Nazionale degli USA, con cui ha vinto 2 CONCACAF Nations League.

Yunus Musah vestirà la maglia numero 80″.

Rinforzo per il centrocampo del Lecce: ufficiale, Ylber Ramadani è un nuovo calciatore giallorosso. Il centrocampista classe 1996, arriva a titolo definitivo dalla Scozia, più precisamente dall’Aberdeen FC. A darne l’annuncio ufficiale è stato proprio il Lecce, attraverso un comunicato sul proprio sito: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ylber Ramadani dall’Aberdeen FC. Il centrocampista classe ’96 della Nazionale albanese, che ha già sostenuto le visite mediche, ha sottoscritto un accordo della durata di tre anni con opzione per il successivo”.

̀ ! ✍️Acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ylber Ramadani dall’Aberdeen FC.#rainbow #avantilecce pic.twitter.com/Lh4U1jlrtT — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 4, 2023

GIOVEDI’ 3 AGOSTO 2023

La Fiorentina piazza un colpo per rinforzare il centrocampo: ora è ufficiale, Gino Infantino è un nuovo calciatore della Viola. Il classe 2003 argentino arriva a titolo definitivo dal Rosario Central. A darne l’annuncio è stata proprio la Fiorentina, attraverso un comunicato ufficiale: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gino Infantino dal C.A. Rosario Central. Infantino, nato a Rosario (Argentina) il 19 maggio 2003, nell’ultimo Campionato Argentino ha disputato 17 partite segnando un gol e fornendo un assist.

Il nuovo calciatore viola conta, già, numerose presenze con l’Under 20 Argentina, con la quale ha disputato l’ultimo Mondiale di categoria. Infantino si è legato al Club viola con un contratto fino al 30 giugno 2028″.

MERCOLEDI’ 2 AGOSTO 2023

Rinforzo di spessore per la difesa del Monza: ora è ufficiale, Danilo D’Ambrosio è un nuovo calciatore biancorosso. L’ex Inter, arriva al Monza da svincolato, firmando un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Ad annunciare l’arrivo del difensore classe 1988, è stato proprio il Monza, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito: “Danilo D’Ambrosio è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Napoli il 9 settembre 1988, cresce nella Salernitana prima di approdare a 17 anni al Settore Giovanile della Fiorentina. L’esordio coi professionisti avviene col Potenza, nel gennaio 2008, in Serie C. Dopo l’esperienza alla Juve Stabia, nel gennaio 2010 viene acquistato dal Torino, con cui debutta subito in Serie B. In granata conquista nel maggio 2012 la Promozione in Serie A, dove gioca 42 gare, fino al suo trasferimento all’Inter nel gennaio 2014. La sua esperienza nerazzurra dura nove stagioni e mezza, in cui vince un Campionato, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Scende in campo anche nella finale di Champions League contro il Manchester City dello scorso 10 giugno.

Difensore di grande duttilità ed esperienza, vanta 268 presenze in Serie A con 21 reti, 21 presenze in Champions League e 22 in Europa League. Ha indossato anche la maglia della Nazionale per sei partite. Benvenuto Danilo!”.

MARTEDI’ 1 AGOSTO 2023

L’Udinese rinforza le corsie laterali: João Ferreira è ufficialmente un nuovo calciatore bianconero. Il portoghese classe 2001, si trasferisce in Italia dal Watford, in Inghilterra, con la formula del prestito per una stagione, fino a giugno 2024. A darne l’annuncio è stato proprio l’Udinese, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito: “C’è un nuovo rinforzo per le corsie esterne bianconere: Joao Ferreira è un giocatore dell’Udinese. Il portoghese arriva, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024, dal Watford Fc. Laterale destro dotato di corsa e qualità tecnica, Ferriera arricchisce, così, il ventaglio di scelte a disposizione di mister Sottil si quella corsia.

Joao Ferreira nasce a Vila do Conde, in Portogallo, il 22 marzo 2001. Si forma nel Rio Ave prima di spostarsi, nel 2014, all’academy del Benfica con cui compie tutta la trafila del settore giovanile. Nella stagione 18/19 disputa 5 partite in UEFA Youth League che, nella stagione successiva, diventano 7 alle quali si aggiungono 18 presenze con un gol in Liga Pro con la seconda squadra. Nell’annata 20/21 debutta in prima squadra con il Benfica giocando una gara in campionato, due in coppa di lega, una in coppa nazionale ed una in Europa League. A queste si aggiungono le 18 presenze con la seconda squadra. Nella stagione 2021/2022 si trasferisce in prestito al Vitoria Guimaraes con cui colleziona 16 presenze tra campionato e coppe. Nella scorsa stagione inizia, ancora in prestito, al Rio Ave con cui scende in campo 12 volte in tutte le competizioni. A gennaio 2023 viene acquistato a titolo definitivo dal Watford. In Inghilterra colleziona 5 presenze e segna un gol in Championship.

Ferreira è stato, sin dall’under 15 con cui ha raccolto due presenze, nel giro delle nazionali portoghesi giovanili. E’ sceso in campo due volte con l’under 16, ben 13 con l’under 17, 4 con l’under 19 e 7, realizzando anche un gol, con l’under 19.

Vestirà la maglia numero 13. Bem-vindo Joao!”.

Il Genoa si rinforza a centrocampo: è ufficiale, Morten Thorsby è un nuovo calciatore rossoblù. Il centrocampista norvegese, classe 1996, si trasferisce dalla Germania, più precisamente dall’Union Berlino, con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Questo il comunicato ufficiale del Genoa, apparso sul proprio sito, che annuncia l’arrivo dell’ex Sampdoria: “Morten Thorsby è un nuovo giocatore del Genoa. Nato a Oslo il 5/5/1996, il centrocampista norvegese arriva in rossoblù dai tedeschi dell’Union Berlin con la formula del prestito e obbligo di acquisto condizionato. Benvenuto!”.

