Nuova esperienza per Zarate: ufficiale il suo passaggio al Danubio

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio la Lazio, dopo aver ufficializzato Matteo Guendouzi, potrebbe accelerare per Leonardo Bonucci, difensore in uscita dalla Juventus, squadra in cui è stato messo fuori rosa. Sul bianconero c’è sempre il Genoa: i rossoblù ci pensano come possibilità last minute e nel caso in cui non si formalizzasse il passaggio alla Lazio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: