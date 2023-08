Buon compleanno all’ex biancoceleste Vladimir Jugovic: il messaggio di auguri della Lazio

Oggi, 30 agosto, è una giornata speciale per un ex calciatore della Lazio: è il compleanno di Vladimir Jugovic! L’ex centrocampista compie 54 anni. Con la maglia biancoceleste per una sola stagione, 1997/1998, Jugovic conquista anche una Coppa Italia, la seconda della storia della Lazio, battendo in Finale il Milan.

La Lazio, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha mandato un messaggio di auguri all’ex biancoceleste Jugovic: “Tanti auguri a Vladimir Jugovic! L`ex centrocampista biancoceleste compie oggi 54 anni. Nella Capitale nella stagione 1997/1998, ha collezionato 42 presenze e 6 gol, uno di questi decisivo per la conquista della Coppa Italia”.

