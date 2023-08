Guendouzi sbarcato a Ciampino! – FOTO & VIDEO

Come anticipato dalla stessa Lazio poche ore fa Matteo Guendouzi sarà un nuovo centrocampista della Lazio. Il francese ormai ex Marsiglia è appena sbarcato a Ciampino, con Maurizio Sarri che avrà un’altra soluzione per cercare di modellare il miglior centrocampo possibile.

