Il Tempo | Lazio, fotofinish Bonucci. Oggi Guendouzi

Guendouzi in arrivo, ma il mercato della Lazio non è finito. O almeno non fino alle 20 di venerdì. Lotito si è messo in testa di chiudere un’altra operazione. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti tra la società e Bonucci: il calciatore ha chiesto alla società di pazientare, a breve ci sarà un incontro tra il difensore e il club bianconero per decidere i termini della buonuscita. «Siamo stati chiari da febbraio – ha detto Allegri spiegando la situazione relativa al difensore – Gli fu detto o il ritiro a fine stagione o la ces-sione. Quando hai 35-36 anni e hai fatto la storia della Juve, Leo ha fatto 500 partite e anche zoppo andava in campo. Ha dato tanto alla Juve e la Juve ha dato tanto a lui. Deve prendere una decisione importante e non guardare ad un anno, ma a quel che è il futuro perché è giovane».

Non è una pista tramontata, anzi. Il classe 1987 continua a dare precedenza assoluta alla Lazio, anche se avrebbe altre richieste. Congelata quella dell’Union Berlino, ancora viva invece la proposta del Genoa. Il Grifone ha assoluto bisogno di rinforzare la linea difensiva e sta pressando Bonucci per una risposta definitiva. Le prossime ore saranno comunque decisive per una sciogliere questo ultimo nodo. Intanto ieri a Fiumicino è sbarcato Christos Mandas, giovane portiere dell’OFI Creta e dell’Under 21 greca. L’idea è quella di lasciarlo in prestito un’altra stagione nel suo club di appartenenza, anche se non si escludono altri scenari. Se infatti la Lazio riuscisse a piazzare in prestito Furlanetto (attualmente è lui il prescelto nel ruolo di terzo), a quel punto Mandas rimarrebbe nella Capitale. Adamonis, infatti, ieri si è trasferito al Perugia in prestisto secco.Si tratta di un colpo in prospettiva per i biancocelesti: sulle tracce del classe 2001 c’erano diversi club europei, tra cui anche il Napoli, che nella passata stagione aveva preso informazioni sul suo conto.

A proposito di Grecia, è stata definita la cessione di Marcos Antonio al PAOK. Il giocatore si trasferirà a Salonicco con la formula del prestito oneroso (circa 500 mila euro) e diritto di riscatto fissato a 6 milioni. La Lazio potrebbe anche mantenere una percentuale sulla futura rivendita. È previsto per oggi il suo arrivo, mentre domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con il club greco. A livello numero il suo posto a centrocampo sarà preso da Guendouzi. Il francese è atteso nelle prossime ore nella Capitale: la società ha spiegato che non c’è nessun intoppo e che anche l’ostacolo delle commissioni da riconoscere agli agenti è stata superata. Sarri aspetta così il nuovo acquisto, che potrà essere inserito molto più velocemente rispetto agli altri elementi. Il 24enne infatti ha svolto la preparazione con il Marsiglia ed è anche sceso in campo in due delle tre partite svolte dai francesi in Ligue 1. Il Tempo/Daniele Rocca

