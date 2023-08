Il Tempo | Napoli-Lazio, Vecino si candida. Pedro da valutare

Giornata di ripresa in casa Lazio. Dopo il giorno di riposo concesso da Sarri, oggi è in programma una doppia seduta per la squadra. Da valutare ci sono le condizioni di Pedro, ancora alle prese con il dolore alla caviglia. È dall’amichevole contro l’Aston Villa che lo spagnolo accusa questo tipo di problema e non riesce ad allenarsi con continuità. Anche per questo motivo non è rientrato nell’elenco dei convocati per la sfida di domenica sera contro il Genoa. Intanto Il tecnico sta pensando di adottare qualche accorgimento in vista della trasferta di Napoli: Kamada non ha convinto, non stupirebbe vedere in campo Vecino dal 1′, lui che è stato decisivo nell’ultima trasferta al Maradona. Il Tempo/Daniele Rocca

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: