Immobile certezza biancoceleste: timbra ogni prima giornata di campionato

Conclusa la trattativa tra Lazio e Marsiglia per il trasferimento di Mattéo Guendouzi, l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti è alle stelle: il centrocampista francese infatti è da subito stato accolto all’aeroporto di Ciampino. C’è ancora chi però, come riporta calcioinpillole.com, ha avuto da ridire sull’operazione di mercato biancoceleste, come Antonio Cassano, ex attaccante della Sampdoria che così esordisce ai microfoni di Bobo TV: “Diciotto milioni dal Marsiglia, non mi piace, non mi fa impazzire. Come calciatore è poca roba, ha pochi gol, pochi inserimenti e poca qualità. Non ho capito la scelta della Lazio, Guendouzi è una mezzala, ma è un calciatore arruffone. Non riesco a capire se Sarri e la Lazio vogliono schierare Guendouzi davanti alla difesa, in quel ruolo lì ci sono già Rovella e Cataldi in rosa“.

