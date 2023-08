Calciomercato, Bonucci all’FC Union: domani le visite mediche

Gianluca Di Marzio, tramite un tweet sulla sua pagina, dichiara un’azione di calciomercato che vede protagonista Bonucci: dalla Juventus, infatti, il giocatore sarebbe ad un passo dalla FC Union Berlin.

L’esperto riporta ” #Calciomercato |@juventusfc, #Bonucci a un passo dall’ @fcunion @SkySport “

Di seguito il link del tweet: https://twitter.com/DiMarzio/status/1697200451324690697

AGGIORNAMENTO DELLE 13:15

Bonucci all’FC Union Berlin, domani le visite mediche.

“ #Calciomercato –@bonucci_leo19 all’#UnionBerlin, ci siamo! Ok definitivo e partenza in giornata. Domani visite mediche: un anno di contratto forse con l’aggiunta di un’opzione per il rinnovo”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: