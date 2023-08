CdS | Abbonamenti Lazio, il grande obiettivo: quota 30.000 è ormai a un passo

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio è arrivata a 29.400 tessere vendute (già battuto il record dell’era Lotito) ma per acquistarle c’è ancora tempo: fino al 13 settembre sarà possibile sottoscrivere i posti rimanenti.

Una passione che si è confermata pure in tutte le gare esterne, visto che lo scorso campionato i settori ospiti sono sempre andati sold out. E lo stesso è già accaduto in quello in corso, visto che a Lecce sono stati 1.075 i tifosi della Lazio presenti, cioè la capienza massima di quello spicchio del Via del Mare. Non è ancora tutto esaurito, ma ci si avvicinerà nei prossimi giorni, quello del Diego Maradona. Al momento sono quasi mille i sostenitori biancocelesti che si sono già assicurati un posto per la delicata trasferta a Napoli.

