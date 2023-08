Champions League, urne del sorteggio per la Lazio- FOTO

Come riportato da Il Tempo, il Mago ha firmato il rinnovo di contratto con il club biancoceleste fino al 2027 (con opzione per un altro anno). Con i 4 milioni di stipendio, lo spagnolo sarà il secondo calciatore più pagato della rosa dopo Immobile. Definito il futuro, Luis è pronto per guidare la squadra, invertendo il trend delle prime due giornate. Pedro ancora ai box, sempre più in dubbio il suo impiego per Napoli.

