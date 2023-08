CorSera | Lazio in caso di svantaggio: il dato sull’andamento delle ultime 100 partite

Come riportato dal Corriere della Sera, nelle 100 partite disputate con l’attuale gestione tecnica, la Lazio è andata in svantaggio in 45 occasioni. Solo sei volte è poi riuscita a vincere. In campionato l’ultima vittoria conquistata dopo essere andata sotto risale al 14 agosto 2022, in casa con il Bologna.

Da quel momento, 37 partite dell’ultima edizione della Serie A e altre due di quella in corso e mai, trovatasi a inseguire nel risultato, la Lazio ha vinto. Sono poche anche le volte che la Lazio è riuscita a pareggiare: solo in 11 occasioni i biancocelesti hanno strappato un punto agli avversari dopo essere andati sotto.

Il dato dell’ultima stagione è impressionante: la squadra di Sarri si è infatti trovata a inseguire in 16 occasioni e ben 13 volte è poi stata sconfitta. Ha vinto con Bologna e Midtjylland, pareggiando con il Lecce. In trasferta ogni volta che è andata in svantaggio ha invece perso.

