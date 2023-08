Fermana, nel mirino Furlanetto della Lazio

Alessio Furlanetto, il portiere biancoceleste che nella passata stagione al Renate colleziona 12 presenze con la porta mantenuta inviolata in quattro occasioni, sembra avere pronta una nuova avventura in Serie C. Come riporta tuttomercatoweb.com, infatti, il classe 2002 sarebbe vicino al trasferimento alla Fermana.

