Il Messaggero | Lotito: “Il mercato non è ancora finito”. Bonucci come ultimo rinforzo

Come riportato da Il Messaggero, il mercato della Lazio non è ancora chiuso come dichiarato dal presidente Claudio Lotito. “Ho costruito una Ferrari, ora deve parlare il campo. Ho già speso 100 milioni per i rinforzi, fra cartellini, commissioni e stipendi, senza che la seconda rata di Milinkovic che entrerà fra un anno. E il mercato non è ancora finito“, le parole del patron biancoceleste.

Sulla fascia Valeri continua a proporsi fino all’ultimo. Anche senza l’uscita di uno fra Patric e Gila, il patron ha deciso di portare comunque Bonucci come quinto difensore, Sarri permettendo. Fra oggi e domani potrebbe arrivare l’ok per l’ingaggio per un anno – tra l’altro pagato a metà dalla Juve, dove è fuori organico.

