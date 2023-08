Il Tempo | Ultime ore per prendere Bonucci, ma Sarri frena

Come riportato da Il Tempo, l’ex capitano della Juve continua ad essere al centro delle voci di mercato che coinvolgono i biancocelesti. Il presidente Claudio Lotito vede in Bonucci un’opportunità preziosa per infondere esperienza e maturità alla squadra, soprattutto in vista degli impegni in Champions League. Dal punto di vista economico, l’affare sembra alla portata della Lazio, grazie alla disponibilità del club bianconero a coprire una parte dell’ingaggio del difensore.

Tuttavia, non tutto fila liscio: le perplessità maggiori arrivano dalla panchina. Sarri, infatti, esprime delle riserve sull’idea di stravolgere le gerarchie del reparto difensivo. Bonucci, dal canto suo, attende segnali concreti dalla Lazio. Nel frattempo, ha messo in pausa la proposta avanzata dall’Union Berlino. Altre squadre, come Roma e Genoa, osservano con interesse, pronte a intervenire nel caso in cui il classe ’87 decidesse di cambiare maglia. C’è tempo fino a domani sera.

