La Repubblica | L’abbraccio a Guendouzi. E Luis firma fino al 2028

Come riportato dal Corriere della Sera, oggi il sorteggio a Montecarlo, alle ore 18: la Lazio è in terza fascia. L’ipotesi peggiore sarebbe un girone con Bayern o Psg come teste di serie, più il Real Madrid dalla seconda fascia e il Newcastle spauracchio dalla quarta: i Magpies non giocano in Europa da un decennio e i punti del ranking sono per regolamento quelli dell’Inghilterra (21,914), ma con la nuova proprietà araba nel 2022 si sono salvati da un’altra retrocessione in «serie B» e a maggio sono arrivati quarti in Premier davanti al Liverpool.

Oppure due avversarie potrebbero essere il Manchester City e il Real Madrid, ma in quel caso non ci sarebbero né Newcastle né Real Sociedad, perché il regolamento esclude squadre dello stesso Paese nel girone, e l’ultima avversaria sarebbe magari l’Union Berlino, partita con 2 vittorie su 2 in Bundesliga.

La Lazio giocherà per l’ottava volta in Champions (contando anche il playoff non superato nel 2015), il risultato migliore risale alla prima partecipazione con i quarti di finale del 1999-2000. Il bilancio di 60 partite: 24 vittorie, 16 pareggi e 20 ko.

