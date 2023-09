UFFICIALE – Matteo Guendouzi è un giocatore della Lazio

“La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con l’Olympique de Marseille ed il calciatore Matteo Guendouzi per la cessione temporanea del contratto con obbligo di trasformazione in cessione definitiva al verificarsi di particolari condizioni sportive”. Questo il comunicato ufficiale pubblicato dalla Lazio in merito all’acquisto di Matteo Guendouzi, nuovo centrocampista biancoceleste arrivato a Roma dopo qualche giorno di trattativa. Il francese è il terzo acquisto per la mediana della Lazio, dopo Rovella e Kamada. Cataldi, Vecino e Luis Alberto per completare un reparto rimaneggiato dopo l’addio di Milinkovic-Savic.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: