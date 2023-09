Calciomercato Lazio, Di Marzio: “Contatti diretti con gli agenti di Greenwood. Ecco l’offerta di Lotito”

Mason Greenwood è stato proposto nelle ultime ore alla Lazio, che starebbe seriamente pensando di prenderlo a zero dal Manchester United. il Presidente Lotito, secondo quanto riportato da Di Marzio, si starebbe mobilitando in prima persona trattando con gli agenti del calciatore. L’offerta della Lazio per l’inglese, sempre secondo l’esperti di mercato, è di 700 mila euro.

